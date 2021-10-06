Польский депутат: Без прочных связей Украины с ЕС и НАТО появится империя Путина

Восточная Европа рискует превратиться в "путинскую империю" без Украины с прочными связями с Европейским Союзом и НАТО. Об этом заявил вице-председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль во время Варшавского форума по безопасности, трансляция которого велась на YouTube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Без Украины с прочными связями с Западом, я имею в виду ЕС и НАТО, мы вернемся в Советский Союз. Это будет третья империя. У нас была первая империя – империя Романовых, вторая – Советская империя, а в этом случае у нас будет империя Путина (президента РФ, - ред)", – заявил Коваль.

Он добавил, что, по его мнению, Украина – это ключ к проблемам восточной политики ЕС.

"Мы должны усилить проевропейскую ориентацию украинского общества. Мы должны вернуться к политике открытых дверей. И мы должны поддерживать украинских проевропейских политиков", – заявил он.

Коваль также добавил, что поддержка Украины могла бы стать эффективным примером для Беларуси.

Смотрите фрагмент с 8:47:16 по 8:50:55

14 июня 2021-го в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

13 сентября президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть членом НАТО.

Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.