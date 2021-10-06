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Польский депутат: Без прочных связей Украины с ЕС и НАТО появится империя Путина

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 11:16
Польский депутат: Без прочных связей Украины с ЕС и НАТО появится империя Путина - Фото
Павел Коваль (Фото: скриншот из видео Warsaw Security Forum)

Восточная Европа рискует превратиться в "путинскую империю" без Украины с прочными связями с Европейским Союзом и НАТО. Об этом заявил вице-председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль во время Варшавского форума по безопасности, трансляция которого велась на YouTube.

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"Без Украины с прочными связями с Западом, я имею в виду ЕС и НАТО, мы вернемся в Советский Союз. Это будет третья империя. У нас была первая империя – империя Романовых, вторая – Советская империя, а в этом случае у нас будет империя Путина (президента РФ, - ред)", – заявил Коваль.

Он добавил, что, по его мнению, Украина – это ключ к проблемам восточной политики ЕС.

"Мы должны усилить проевропейскую ориентацию украинского общества. Мы должны вернуться к политике открытых дверей. И мы должны поддерживать украинских проевропейских политиков", – заявил он.

Коваль также добавил, что поддержка Украины могла бы стать эффективным примером для Беларуси.

Смотрите фрагмент с 8:47:16 по 8:50:55

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Елизавета Кумбер
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ЕС нато сейм Павел Коваль евроинтеграция
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