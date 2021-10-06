Польский депутат: Без прочных связей Украины с ЕС и НАТО появится империя Путина
Восточная Европа рискует превратиться в "путинскую империю" без Украины с прочными связями с Европейским Союзом и НАТО. Об этом заявил вице-председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль во время Варшавского форума по безопасности, трансляция которого велась на YouTube.
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"Без Украины с прочными связями с Западом, я имею в виду ЕС и НАТО, мы вернемся в Советский Союз. Это будет третья империя. У нас была первая империя – империя Романовых, вторая – Советская империя, а в этом случае у нас будет империя Путина (президента РФ, - ред)", – заявил Коваль.
Он добавил, что, по его мнению, Украина – это ключ к проблемам восточной политики ЕС.
"Мы должны усилить проевропейскую ориентацию украинского общества. Мы должны вернуться к политике открытых дверей. И мы должны поддерживать украинских проевропейских политиков", – заявил он.
Коваль также добавил, что поддержка Украины могла бы стать эффективным примером для Беларуси.
Смотрите фрагмент с 8:47:16 по 8:50:55
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