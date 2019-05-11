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11.05.2019, 23:12

Нападение на отель в Пакистане: боевики уничтожены

Нападение на отель в Пакистане: боевики уничтожены - Фото
Иллюстративное фото: EPA

После эвакуации постояльцев отеля перестрелка силовиков с нападавшими продолжалась еще несколько часов

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Все четверо боевиков, напавших сегодня в пакистане на гостиницу премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар, застрелены. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на силы безопасности Пакистана.

Отмечается, что нападавшие использовали при штурме отеля огнестрельное оружие и гранаты, был убит охранник.

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После эвакуации постояльцев отеля перестрелка силовиков с нападавшими продолжалась еще несколько часов.

Фото всех четырех боевиков опубликовала вооруженная сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, которая взяла на себя ответственность за нападение.

Портовый город Гвадар в бедной провинции Белуджистан является центром реализации инвестиционного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC). Белуджистанские сепаратисты считают, что местные жители не получают выгоды от местных ресурсов.

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Теги: теракт, пакистан, отель
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