Нападение на отель в Пакистане: боевики уничтожены

Иллюстративное фото: EPA

Все четверо боевиков, напавших сегодня в пакистане на гостиницу премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар, застрелены. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на силы безопасности Пакистана.

Отмечается, что нападавшие использовали при штурме отеля огнестрельное оружие и гранаты, был убит охранник.

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После эвакуации постояльцев отеля перестрелка силовиков с нападавшими продолжалась еще несколько часов.

Фото всех четырех боевиков опубликовала вооруженная сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, которая взяла на себя ответственность за нападение.

Портовый город Гвадар в бедной провинции Белуджистан является центром реализации инвестиционного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC). Белуджистанские сепаратисты считают, что местные жители не получают выгоды от местных ресурсов.