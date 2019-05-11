Нападение на отель в Пакистане: боевики уничтожены

Все четверо боевиков, напавших сегодня в пакистане на гостиницу премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар, застрелены. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на силы безопасности Пакистана.
Отмечается, что нападавшие использовали при штурме отеля огнестрельное оружие и гранаты, был убит охранник.
После эвакуации постояльцев отеля перестрелка силовиков с нападавшими продолжалась еще несколько часов.
Фото всех четырех боевиков опубликовала вооруженная сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, которая взяла на себя ответственность за нападение.
Портовый город Гвадар в бедной провинции Белуджистан является центром реализации инвестиционного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC). Белуджистанские сепаратисты считают, что местные жители не получают выгоды от местных ресурсов.