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11.05.2019, 18:13

В Пакистане боевики атаковали пятизвездочный отель

В Пакистане боевики атаковали пятизвездочный отель - Фото
Фото: ЕРА

Отель популярен среди иностранных туристов и бизнесменов

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Как минимум трое вооруженных мужчин ворвались в пятизвездочный отель Pearl Continental в портовом городе Гвадар пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Силы безопасности окружили отель.

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Есть информация о стрельбе внутри здания.

По данным властей, большинство гостей отеля эвакуировано. Сообщается, что он популярен среди иностранных туристов и бизнесменов. Пока неизвестно, сколько людей находилось в отеле во время атаки.

Сепаратистская Освободительная армия Белуджистана заявила, что она стоит за нападением. Там говорят, что атака нацелена на китайских и других иностранных инвесторов.

Белуджистан стал центром многомиллиардного китайского инвестиционного проекта.

При этом несколько местных экстремистских группировок выступают против этой инициативы.

18 апреля в Белуджистане неизвестные напали на автобус, в результате не менее 14 человек были застрелены. 

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Теги: пакистан, отель, Белуджистан, Pearl Continental
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