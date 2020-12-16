Нападение на редакцию Charlie Hebdo. Суд во Франции вынес приговоры обвиняемым

Сегодня, 16 декабря, Парижский суд вынес обвинительные приговоры 14 подозреваемым, обвиняемым в содействии планированию смертельных нападений на редакцию журнала Charlie Hebdo, полицейских и рынок в январе 2015 года. Об этом сообщает Radio France internationale.

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Все 14 подозреваемых в суде были признаны виновными в оказании помощи братьям Саиду и Шерифу Куачи и Амеди Кулибали в планировании и проведении нападений, унесших 17 жизней за три дня в январе 2015 года.

Как отмечается, суд снял квалификацию террористов с шести подозреваемых, поскольку те не знали о намерениях преступников.

Подруга Кулибали Хаят Бумеддин была признана виновной в финансировании терроризма, участии в террористической группе и приговорена к 30 годам тюремного заключения. Она была одним из трех обвиняемых, которых судили заочно. Считается, что она жива и скрывается в Сирии.

Мохаммед Белхусин, которого также судили заочно, предположительно умер в Сирии, он приговорен к пожизненному заключению.

Али Риза Полат, которого считают правой рукой Кулибали, присутствовал в суде – его приговорили к 30 годам заключения.

Другие обвиняемые были признаны виновными по различным обвинениям – от членства в преступной сети и соучастия в нападениях до менее серьезных преступлений.

В основе судебного процесса лежали вопросы о том, кто помогал нападавшим, что они знали, и все это было трудно определить, поскольку братья Куачи и Кулибали были ликвидированы в ходе полицейских рейдов на третий день нападений.

СПРАВКА. Charlie Hebdo – французский сатирический еженедельник. 7 января 2015 года в ходе нападения на офис редакции в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Теракт в Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции с 7 по 9 января. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и троих полицейских. Нападавшие были убиты. Ответственность за атаку взяли на себя террористические организации Аль-Каида и Исламское государство. Издание публикует карикатуры на ислам, пророка Мухаммеда, лидеров террористов.

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Наталия Медведева

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