Нападение на школу в Нигерии. Более 300 похищенных учеников удалось вернуть: фото

Сегодня, 18 декабря, более 300 школьников вернулись в свои семьи через неделю после того, как их похитили из школы на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мальчики прибыли на автобусе в Кацину, столицу одноименного штата, где их встретил президент страны Мухаммаду Бухари.

Некоторые дети выглядели уставшими, некоторые все еще были в школьной форме, а другие завернулись серые одеяла.

Власти заявляют, что дети были похищены местными бандитами.

Боевики-джихадисты Боко Харам взяли на себя ответственность за массовое похищение школьников, но это вызывало сомнения, поскольку инцидент произошел далеко за пределами обычного района операций этой террористической группировки.

По словам губернатора Амину Белло Масари, были освобождены 344 мальчика, но некоторые школьники остаются пропавшими без вести.

Детей привезли в Кацину на автобусах в сопровождении вооруженных полицейских. Сначала их отвели на встречу с президентом и губернатором, а потом – на медосмотр.

Один из спасенных мальчиков рассказал, что в плену их кормили хлебом и маниокой (похожий на картофель тропический корнеплод) и что там было холодно.

Школьников нашли в штате Замфара (около 300 км от Кацины) и освободили в четверг вечером.

Власти Нигерии уверяют, что не платили выкуп за детей, а освободили их в результате переговоров с похитителями. Похитители жаловались, что фермеры убивают их скот и что им мешают отряды дружинников.

Как отмечается, в центральных и северо-западных штатах Нигерии часто происходят конфликты между пастухами и фермерами.

Они воюют десятилетиями, но в последние годы участились смертельные столкновения, поскольку фермерские общины и пастухи стали нанимать вооруженных боевиков.

Власти знают об этих конфликтах и поэтому смогли так быстро найти похищенных детей.

В ночь с 11 на 12 декабря в Нигерии неизвестные с оружием напали на школу-интернат, несколько сотен учеников пропали без вести. В общежитии школы проживало более 800 учащихся. Примерно двухстам из них удалось спастись сразу. Еще несколько десятков спрятались в лесу и вернулись домой на следующий день.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.