Нападения в Нигере. Боевики убили почти 140 мирных жителей
В Нигере 137 человек были убиты при нападении на деревни в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.
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Неизвестные днем напали на три деревни на юго-западе страны, в районе Тахуа, граничащем с Мали.
В правительстве Нигера заявили, что систематические нападая на мирных жителей, вооруженные бандиты достигли нового уровня ужаса и жестокости. При это правительство не сообщает, кого подозревает в атаках.
Ранее источник в службах безопасности сообщил Reuters, что речь может идти об активно действующем в регионе подразделении Исламского государства.
Атаки могли быть местью за недавние аресты подозреваемых в принадлежности к вооруженным группам в регионе, говорится в отчете гуманитарных организаций во главе с Агентством по делам беженцев ООН.
- В декабре 2019 года джихадисты убили около 70 военных во время нападения на гарнизон армии Нигера на границе с Мали.
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