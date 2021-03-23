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Нападения в Нигере. Боевики убили почти 140 мирных жителей

23.03.2021, 09:15
Нападения в Нигере. Боевики убили почти 140 мирных жителей - Фото
Полиция Нигера (Фото – Souleymane Ag Anara, EPA)

В Нигере 137 человек были убиты при нападении на деревни в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

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Неизвестные днем напали на три деревни на юго-западе страны, в районе Тахуа, граничащем с Мали.

В правительстве Нигера заявили, что систематические нападая на мирных жителей, вооруженные бандиты достигли нового уровня ужаса и жестокости. При это правительство не сообщает, кого подозревает в атаках.

Ранее источник в службах безопасности сообщил Reuters, что речь может идти об активно действующем в регионе подразделении Исламского государства.

Атаки могли быть местью за недавние аресты подозреваемых в принадлежности к вооруженным группам в регионе, говорится в отчете гуманитарных организаций во главе с Агентством по делам беженцев ООН.

Денис Юдин
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исламское государство массовое убийство нигер
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