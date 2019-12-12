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Джихадисты напали на базу в Нигере: погибли более 70 военных

Джихадисты напали на базу в Нигере: погибли более 70 военных - Фото
Иллюстративное фото: nnu.ng
12.12.2019, 13:31

В этом же районе террористы ИГ в мае и июне в двух атаках убили около 50 солдат

Джихадисты напали на отдаленный гарнизон армии Нигера недалеко от границы с Мали и убили 71 военнослужащего. Еще 12 ранены, около 30 пропали без вести, сообщили в армии Нигера, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, в этом году террористические группировки, связанные с Исламским государством и Аль-Каидой, значительно активизировались в регионе Сахеля (полузасушливая полоса "под" Сахарой) в Западной Африке, в частности в Мали и Буркина-Фасо.

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По данным местных источников, несколько сотен боевиков напали на военную базу около города Инатес. Завязался трехчасовой бой. Террористы применили артиллерию и начиненные взрывчаткой авто со смертниками.

Минобороны Нигера говорит о "значительном количестве" убитых боевиков.

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