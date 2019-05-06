Взрыв автоцистерны в Нигере: погибли более 50 человек - фото

Фото: twitter, @alghadeertv_eng

Цистерна с топливозаправщиком перевернулась и через некоторое время взорвалась возле аэропорта в столице Нигера, Ниамея. В результате погибли по меньшей мере 58 человек, 37 получили ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Многие погибли потому, что пришли в перевернувшейся цистерне, чтобы набрать себе бензина. Трагедия произошла вечером в воскресенье.

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Президент Махамаду Иссуфу посетил некоторых раненых в больнице.

Авария произошла на дороге RN1, которая связывает международный аэропорт Диори Хамани с Ниамеем.

Один из очевидцев рассказал: "Незадолго до полуночи я вышел и увидел, что грузовик перевернулся. Отовсюду пришли люди, чтобы набрать горючего, потом я увидел огонь, все загорелось".

Министр внутренних дел Мухаммед Базум заявил, что, возможно, взрыв вызвала искра от одного из мотоциклов, на которых люди съехались к месту происшествия.

2 марта сообщалось, что более 50 человек пропали без вести после того, как на нефтепроводе на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, что вызвало панику среди местного населения.