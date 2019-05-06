Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 21:33

Взрыв автоцистерны в Нигере: погибли более 50 человек - фото

Взрыв автоцистерны в Нигере: погибли более 50 человек - фото - Фото
Фото: twitter, @alghadeertv_eng

37 пострадавших доставили в больницы

Реклама
Реклама

Цистерна с топливозаправщиком перевернулась и через некоторое время взорвалась возле аэропорта в столице Нигера, Ниамея. В результате погибли по меньшей мере 58 человек, 37 получили ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Многие погибли потому, что пришли в перевернувшейся цистерне, чтобы набрать себе бензина. Трагедия произошла вечером в воскресенье. 

Реклама

Президент Махамаду Иссуфу посетил некоторых раненых в больнице.

Авария произошла на дороге RN1, которая связывает международный аэропорт Диори Хамани с Ниамеем.

Один из очевидцев рассказал: "Незадолго до полуночи я вышел и увидел, что грузовик перевернулся. Отовсюду пришли люди, чтобы набрать горючего, потом я увидел огонь, все загорелось".

Министр внутренних дел Мухаммед Базум заявил, что, возможно, взрыв вызвала искра от одного из мотоциклов, на которых люди съехались к месту происшествия.

2 марта сообщалось, что более 50 человек пропали без вести после того, как на нефтепроводе на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, что вызвало панику среди местного населения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, нигер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 