В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе пропали 50 человек

Иллюстративное фото: ЕРА

Более 50 человек пропали без вести после того, как на нефтепроводе на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, что вызвало панику среди местного населения. Об этом сообщает The Guardian.

Разлив нефти произошел утром 1 марта.

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Магистральный нефтепровод Nembe управляется компанией Aiteo Group и доставляет сырую нефть к экспортному терминалу в городе Бонни.

Компания еще не прокомментировал взрыв.

Как отмечает британское издание, в последние годы в крупнейшей нефтедобывающей стране Африки погибли сотни людей, поскольку обнищавшее население рискует своими жизнями, чтобы собрать топливо, вытекающее из трубопроводов или автоцистерн.

Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2035 году число электромобилей в мире превысит 100 млн. Это приведет к снижению спроса на нефть в автомобильном транспорте.