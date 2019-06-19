В Мали напали на две деревни, вырезав десятки человек

Беженцы в Мали (фото - ЕРА)

Неизвестные вооруженные люди напали на деревни в Мали. По предварительной информации, погибли 38 человек, многие ранены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство страны.

Нападение произошло на приграничные деревни Гангафани и Йоро.

В регион направили армейское подразделение, чтобы расследовать инцидент и найти преступников.

Кроме того, власти заявили, что в Бангуималаме вооруженные люди попали в засаду местного патруля силовиков.

Ранее в центральном Мали неизвестные убили более ста жителей деревни скотоводов. В ночь с 9 на 10 июня была атакована этническая деревня догонов: поселение уничтожили, половину ее жителей убили.

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