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19.06.2019, 10:19

В Мали напали на две деревни, вырезав десятки человек

В Мали напали на две деревни, вырезав десятки человек - Фото
Беженцы в Мали (фото - ЕРА)

Атака произошла недалеко от границы с Буркина-Фасо

Неизвестные вооруженные люди напали на деревни в Мали. По предварительной информации, погибли 38 человек, многие ранены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство страны.

Нападение произошло на приграничные деревни Гангафани и Йоро. 

В регион направили армейское подразделение, чтобы расследовать инцидент и найти преступников.

Кроме того, власти заявили, что в Бангуималаме вооруженные люди попали в засаду местного патруля силовиков.

Ранее в центральном Мали неизвестные убили более ста жителей деревни скотоводовВ ночь с 9 на 10 июня была атакована этническая деревня догонов: поселение уничтожили, половину ее жителей убили. 

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Теги: терроризм, мали
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