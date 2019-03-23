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23.03.2019, 21:56

В Мали неизвестные убили более 100 пастухов и разрушили деревню

В Мали неизвестные убили более 100 пастухов и разрушили деревню - Фото
Мали (иллюстративное фото - EPA)

Это нападение стало самым смертоносным в центральной части Мали

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Неизвестные вооруженные люди убили 110 скотоводов народа фулани в селениях возле города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

По словам мэра, неизвестные, одетые как охотники донзо, напали на села Огассагу и Велингара недалеко от Банкас в ночь с пятницы на субботу.

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"Деревня Огоссагу полностью разрушена", - сказал мэр. Тела погибших еще продолжают находить.

Отмечается, что это нападение стало самым смертоносным в центральной части Мали за последнее время.

Один из жителей Огоссагу заявил, что нападение могло быть местью за гибель 23 солдат армии Мали, которые недавно попали в засаду местной исламистской группировки, имеющей связи с Аль-Каидой.

22 февраля сообщалось, что в Мали ликвидирован один из главарей террористической сети Аль-Каида - Яхья Абу Аль-Хамам.

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Теги: мали, африка, терроризм
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