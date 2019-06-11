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11.06.2019, 08:22

Резня в Мали: с лица земли стерта целая деревня

Резня в Мали: с лица земли стерта целая деревня - Фото
Беженцы в Мали (фото - ЕРА)

Число жертв этнорелигиозной чистки может превысить 130 человек: около трех десятков догонов считаются пропавшими без вести

В ночь с 9 на 10 июня неизвестные атаковали этническую деревню догонов Собаме-Да в регионе Мопти африканской страны Мали. Поселение было уничтожено, половина его жителей убиты, пишет в Facebook группа Центр исследований Африки.

По словам местных властей, найдены останки 95 тел. Они заявляют, что эта цифра может возрасти, так как все еще продолжаются спасательно-поисковые работы, и многие тела сожжены.

Как пишет Associated Press со ссылкой на местное МВД, деревню атаковали в три часа утра: людей и скот убивали из огнестрельного и холодным оружием, дома ограбили и сожгли.

Последствия (видео - Maliactu.net):

В соседней деревне рассказали, что за нападением могут стоять представители этнической группы мусульман фульбе. В марте 2019 года неизвестные (по одной из версий, это были догоны) напали на село фульбе Огоссагу, убив около 160 человек.

Мопти на карте страны:

Догоны - одно из нацменьшинств преимущественно мусульманского Мали. Фульбе - полукочевники-скотоводы. Обе группы с некоторых пор враждуют в этом регионе.

В конце мая 2019 года стало известно, что Россия отправит своих военных советников в Республику Конго. 

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Теги: африка, мали, резня, этническая чистка
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