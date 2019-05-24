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24.05.2019, 10:51

Российские военные теперь будут и в Конго

Российские военные теперь будут и в Конго - Фото
Фото: ЕРА

Как выразился замглавы Минобороны страны-оккупанта РФ, Конго "есть что защищать: главное богатство любого государства - независимость, суверенитет"

Россия отправит своих военных советников в Республику Конго. Вчера в Москве на этом сошлись представители обеих стран, сообщают российские СМИ.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, в этой африканской стране много старой советской и российской военной техники, которую нужно ремонтировать и обслуживать. Официально в задачи военных РФ входит обучение конголезцев работе с техникой и различная другая помощь.

Ранее президент РК Дени Сассу-Нгессо назвал РФ "могущественным и сильным другом", который "участвует в глобальном управлении в нашей общей семье народов" и "никогда не был колониальной державой в отношении Африки".

РК на карте Африки:

Тем временем в соседней ДР Конго, где регулярно происходят вспышки Эболы, украинские миротворцы борются с боевиками. Там впервые за много лет бескровно поменяли президента.

Прошлым летом Кремль официально объявил о военном сотрудничестве с ЦАР, хотя о присутствии там и в соседнем Судане наемников ЧВК Вагнера сообщалось намного раньше.

Смотрите также: Как украинские "крокодилы" утюжили боевиков в Африке: видео

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Теги: геополитика, африка, Конго, чвк
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