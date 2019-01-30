Как украинские "крокодилы" утюжили боевиков в Африке: видео

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Сводные силы нескольких африканских стран при поддержке украинских летчиков на ударных Ми-24 и многоцелевых Ми-8 провели операцию против террористов

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Украинский контингент в составе стабилизационной миссии ООН в Республике Конго на вертолетах Ми-8 и Ми-24 принял участие в операции "Скорпион" по ликвидации позиций боевиков в джунглях этой африканской страны. Об этом пишет пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Необходимость в операции "была вызвана очередной активизацией боевиков ADF", уточнили военные.

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"Союзные демократические силы" (Allied Democratic Forces, ADF) - воюющая с властями Конго группировка, имеет в союзниках ИГ и считается в стране террористической. Боевики атакуют подразделения армии Конго, миротворцев ООН, сотрудников НГО, которые борются с эпидемией Эболы, а также нападает на гражданское население.

В операции также приняли участие подразделения спецназа Гватемалы и Танзании, пехота из Малави и летчики вертолетов Atlas Oryx из ЮАР.

Передислокацию наземных передовых подразделений обеспечивали Ми-8 ВСУ, а военные на Ми-24 уничтожали позиций боевиков с воздуха.

В ходе операции боевики обстреляли вертолеты ВСУ из автоматов: личный состав отряда не пострадал, авиатехника серьезных повреждений не получила.

На заключительном этапе наземные силы "зачистили" район.

"Сообщали даже о случаях добровольной сдачи боевиков в плен", - уточнили в Минобороны.

За три месяца службы в ДРК экипажи Ми-24 отработали 139 задач по огневому поражению, из них 124 пришлись на ноябрь 2018 года.

Фото и видео: пресс-служба Минобороны

В конце 2018 года в ДР Конго впервые за 18 лет сменился президент: вместо Жозефа Кабилы лидером страны стал оппозиционер Феликс Чисекеди. 

Смотрите также: Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков: фото

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Теги: ВСУ, африка, Конго, операция, дрк, ограниченный контингент
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