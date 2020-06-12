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"Напоминали швейцарский сыр". В США пациентке с коронавирусом пересадили легкие

"Напоминали швейцарский сыр". В США пациентке с коронавирусом пересадили легкие - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
12.06.2020, 21:39

В больнице Чикаго пациентке, зараженной коронавирусом, провели успешную трансплантацию обоих легких

Врачи больницы Northwestern Memorial Hospital в Чикаго провели первую в США трансплантацию обоих легких пациентке, которая болела COVID-19. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отмечается, что операция состоялась на прошлой неделе, она длилась 10 часов. Сейчас пациентка уже пришла в себя и постепенно выздоравливает.

Сообщается, что пациентке около 20 лет, она недавно переехала из Южной Каролины к своему парню в Чикаго. В конце апреля ее госпитализировали с коронавирусом.

Уточняется, что пациентка принимала иммунодепрессанты, и, вероятно, поэтому после инфицирования COVID-19 у нее развились дополнительные бактериальные инфекции, которые невозможно преодолеть благодаря антибиотикам. Из-за этого ее легкие очень повредились.

"В них развились странные отверстия. Если разрезать ее легкое, она несколько напоминает швейцарский сыр", - рассказал Анкита Бхарат, главный хирург больницы. По его словам, легкие почти "сплавились" со стенкой грудной клетки.

Из-за коллапса легких и недостатка кислорода у больной начали отказывать другие органы – сердце, почки и печень. Почти два месяца пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и поддержания работы сердца.

"Это была одна из самых трудных пересадок, которые я проводил", - рассказал Бхарат.

Если бы не трансплантация, пациентка бы не выжила, говорят врачи. Теперь после долгого курса реабилитации она имеет все шансы на полное выздоровление.

Отмечается, что в прошлом году в США осуществили 40 000 пересадок органов, и только 7% из них были пересадкой легких. Донорские органы - в значительном дефиците, и обычно пациентам необходимо долго ждать, чтобы получить трансплантацию легких. В среднем пациентам с донорскими легкими необходимо делать повторную трансплантацию через 9 лет.

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Наталия Медведева
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