"Напоминали швейцарский сыр". В США пациентке с коронавирусом пересадили легкие

Врачи больницы Northwestern Memorial Hospital в Чикаго провели первую в США трансплантацию обоих легких пациентке, которая болела COVID-19. Об этом сообщает Голос Америки.



Отмечается, что операция состоялась на прошлой неделе, она длилась 10 часов. Сейчас пациентка уже пришла в себя и постепенно выздоравливает.

Сообщается, что пациентке около 20 лет, она недавно переехала из Южной Каролины к своему парню в Чикаго. В конце апреля ее госпитализировали с коронавирусом.

Уточняется, что пациентка принимала иммунодепрессанты, и, вероятно, поэтому после инфицирования COVID-19 у нее развились дополнительные бактериальные инфекции, которые невозможно преодолеть благодаря антибиотикам. Из-за этого ее легкие очень повредились.

"В них развились странные отверстия. Если разрезать ее легкое, она несколько напоминает швейцарский сыр", - рассказал Анкита Бхарат, главный хирург больницы. По его словам, легкие почти "сплавились" со стенкой грудной клетки.

