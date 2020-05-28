Британский пилот, которого лечили от COVID-19 всем Вьетнамом, вышел из комы

Британский пилот, который серьезно заболел COVID-19 во Вьетнаме, вышел из комы и демонстрирует признаки улучшения, однако его долгосрочные перспективы остаются угрожающими, говорят врачи. Об этом сообщает The Guardian.
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43-летний мужчина, работающий на Вьетнамские авиалинии, может выполнять простые жесты, такие как движение пальцами рук и ног, но проблемы с дыханием, повреждение органов и слабость конечностей остаются.
Пилот находится на аппарате жизнеобеспечения и проходит лечение антибиотиками. В конце недели врачи решат, отключать ли его от аппарата. Легкие мужчины в настоящее время функционируют примерно на 20-30%, по сравнению с 10% несколько недель назад.
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