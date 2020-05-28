Британский пилот, которого лечили от COVID-19 всем Вьетнамом, вышел из комы

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Британский пилот, который серьезно заболел COVID-19 во Вьетнаме, вышел из комы и демонстрирует признаки улучшения, однако его долгосрочные перспективы остаются угрожающими, говорят врачи. Об этом сообщает The Guardian.

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43-летний мужчина, работающий на Вьетнамские авиалинии, может выполнять простые жесты, такие как движение пальцами рук и ног, но проблемы с дыханием, повреждение органов и слабость конечностей остаются.

Пилот находится на аппарате жизнеобеспечения и проходит лечение антибиотиками. В конце недели врачи решат, отключать ли его от аппарата. Легкие мужчины в настоящее время функционируют примерно на 20-30%, по сравнению с 10% несколько недель назад.

Как сообщалось 14 мая, во Вьетнаме делают все возможное , чтобы спасти британского летчика и таким образом не допустить первой в стране смерти от коронавируса. Страна потратила $200 000 на спасение британца. Рядовые жители готовы были стать донорами легких для него.

До сих пор во Вьетнаме, согласно официальным данным, не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. За все время пандемии там сообщили о 327 заболевших.

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