NASA обнаружили "звезду-вампира": фото

Космический корабль Kepler (фото - EPA)

Астрономы NASA обнаружили бинарную звездную систему на расстоянии около 3000 световых лет от Земли, передает пресс-служба агентства.

Система состоит из белого карлика (остаток ядра стареющей звезды) и его спутника - коричневого карлика (звезда, которая слишком мала для ядерного синтеза).

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Расстояние между ними – примерно как от Земли до Луны. Сильная гравитация белого карлика притягивает к себе материю с коричневого карлика, буквально "высасывая его сущность, как вампир". Эта материя формирует диск, когда движется по спирали к белому карлику.

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