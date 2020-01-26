NASA обнаружили "звезду-вампира": фото

Астрономы NASA обнаружили бинарную звездную систему на расстоянии около 3000 световых лет от Земли, передает пресс-служба агентства.
Система состоит из белого карлика (остаток ядра стареющей звезды) и его спутника - коричневого карлика (звезда, которая слишком мала для ядерного синтеза).
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Расстояние между ними – примерно как от Земли до Луны. Сильная гравитация белого карлика притягивает к себе материю с коричневого карлика, буквально "высасывая его сущность, как вампир". Эта материя формирует диск, когда движется по спирали к белому карлику.
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