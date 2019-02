NASA определилось с новой миссией: заглянуть в колыбель Вселенной

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США определилось со следующей научной миссией: на проект SPHEREx выделено $242 млн - без учета стоимости запуска ракеты с зондом. Как пишет пресс-служба NASA, космический телескоп будет выведен в космос в 2023 году.

Орбитальная обсерватория по инфракрасной астрономии поможет, надеются ученые, понять, как развивалась Вселенная в первые эпохи после Большого взрыва примерно 13,77 млрд лет назад.

Также они намерены выяснить, как часто в планетных системах нашей Галактики встречаются ингредиенты для жизни.

Каждые полгода за двухлетнюю миссию SPHEREx будет составлять карты космоса с далекими галактиками. Зонд соберет данные с 300 млн галактиками в пределах 10 млрд световых лет от нас на 96 длинах волн в оптическом и ближнем ИК-диапазонах.

В обзор войдут и данные от 100 млн звезд Млечного пути, где будут искать скопления воды и органических молекул в так называемых "звездных колыбелях" с активным звездообразованием.

По словам одного из топ-чиновников NASA астрофизика Томаса Цурбюхена, возможно, будет получен ответ на "один из самых главных вопросов науки: как меньше чем за наносекунду после Большого взрыва Вселенная расширилась настолько сильно?"

SPHEREx расшифровывается как "The Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer" - это "Спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и "ледяных" исследований".

Реионизация - период истории Вселенной между 550 млн лет и 800 млн лет после Большого взрыва. В это время образовались первые звезды, галактики, квазары, скопления и сверхскопления галактик, произошла реионизация водорода светом звезд и квазаров.

Разработчик миссии SPHEREx - Калифорнийский технологический институт. Аппаратуру и ее обслуживание обеспечит Лаборатория реактивного движения NASA, а соберут зонд в компании Ball Aerospace. К его тестам и расшифровке данных присоединятся эксперты из Корейского института астрономии и космических наук (KASI).

На конкурсе проектов по программе Astrophysics Explorers с осени 2016 года было подано девять заявок.

Explorer - программа NASA, которая обеспечивает полеты космических аппаратов для исследования и изучения космоса. С 1958 года осуществлено 95 миссий, последняя - запуск в апреле 2018 года космического телескопа для поиска экзопланет TESS.