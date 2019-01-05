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05.01.2019, 13:36

NASA отсрочило визит главы Роскосмоса в США

NASA отсрочило визит главы Роскосмоса в США - Фото
Рогозин Дмитрий Фото: kremlin.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин находится в санкционном списке и американские сенаторы грозились заблокировать его приезд в США

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NASA отложило визит в США генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщили в американском космическом агентстве. 

Визит был запланирован на февраль, а новые сроки пока не согласовали. 

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Рогозин находится в санкционном списке, но его пригласил в США глава NASA Джим Бриденстин. Американские сенаторы обещали заблокировать это приглашение. 

Ранее Рогозин заявил, что поставлена задача проверить, действительно ли американцы совершали высадку на Луну. 

В 2016 году NASA решило не продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года.

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Теги: визит, nasa, США, дмитрий рогозин
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