NASA показало яркую "космическую бабочку" – фото

Американское космическое агентство NASA опубликовало яркое фото туманности Бабочка. Снимок появился на странице телескопа Hubble в Instagram.

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Отмечается, что снимок удалось сделать совместными усилиями команд телескопа Hubble и обсерватории NASA Chandra X-ray.

В агентстве объяснили, что эта туманность образовалась после того, как звезда, подобная Солнцу, израсходовала большую часть своего топлива и сбросила внешние слои материала.

Туманность Бабочки находится примерно в 4000 световых годах от Земли, говорится на сайте NASA. Радиус ее крыльев – три световых года, вероятная температура поверхности – около 250 000 градусов по Цельсию.

Центральная звезда этой туманности стала исключительно горячей, она сияет ярко-синим в ультрафиолете, но скрыта от прямого наблюдения плотным тором пыли.

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30 января сообщалось, что Hubble сфотографировал в космосе трио галактик, которое напоминает звездолет из сериала "Звездный путь".

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Марк Сировой

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