NASA показало яркую "космическую бабочку" – фото
Американское космическое агентство NASA опубликовало яркое фото туманности Бабочка. Снимок появился на странице телескопа Hubble в Instagram.
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Отмечается, что снимок удалось сделать совместными усилиями команд телескопа Hubble и обсерватории NASA Chandra X-ray.
В агентстве объяснили, что эта туманность образовалась после того, как звезда, подобная Солнцу, израсходовала большую часть своего топлива и сбросила внешние слои материала.
Туманность Бабочки находится примерно в 4000 световых годах от Земли, говорится на сайте NASA. Радиус ее крыльев – три световых года, вероятная температура поверхности – около 250 000 градусов по Цельсию.
Центральная звезда этой туманности стала исключительно горячей, она сияет ярко-синим в ультрафиолете, но скрыта от прямого наблюдения плотным тором пыли.
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- 30 января сообщалось, что Hubble сфотографировал в космосе трио галактик, которое напоминает звездолет из сериала "Звездный путь".
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