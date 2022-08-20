NASA выбрало возможные места для высадки астронавтов на Луне в 2025 году

NASA выбрало 13 возможных мест для первой высадки американских астронавтов на Луне в рамках программы "Артемида", запланированной на 2025 год. Все они расположены недалеко от южного полюса Луны, сообщается на сайте агентства.

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Выбирая площадки для высадки астронавтов, в NASA руководствовались несколькими критериями: они должны были быть хорошо освещены, достаточно ровные и иметь хорошую связь с Землей. Размер каждой площадки – 15 на 15 километров, при этом зона высадки в них будет у радиусом сто метров.

Окончательный выбор будет сделан после утверждения даты старта "Артемиды-3".

На 29 сентября запланирован старт первой миссии программы "Артемида", целью которой является постоянное присутствие человека на Луне и около него до конца 2020-х годов.

В рамках "Артемиды-1" ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". После беспилотного испытательного полета Орион должен вернуться на Землю и приземлиться с парашютом в океан.

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Андрей Водяный

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