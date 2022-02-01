NASA выведет МКС с орбиты в 2031-ом и отправит ее на "кладбище космических кораблей"

Национальное аэрокосмическое агентство США намерено в январе 2031 года вывести из эксплуатации Международную космическую станцию и затопить ее в океане – на "кладбище космических кораблей". Об этом сообщает Sky News.

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Как отмечается, NASA выбрало "самую отдаленную точку океана" в качестве места последней посадки космической станции.

После этого NASA планирует сотрудничать с коммерческими космическими станциями для проведения своих исследований.

Затопление МКС, которая весит 444 615 кг, намечено на январь 2031 года. До этого времени станция продолжит работать на орбите.

Сообщается, что NASA заключило соглашения об акте на проектирование трех свободно летающих коммерческих космических станций.

"Частный сектор технически и финансово способен разрабатывать и эксплуатировать коммерческие низкоорбитальные направления при содействии NASA. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться извлеченными уроками и опытом работы с частным сектором, чтобы помочь им разработать безопасные, надежные и рентабельные направления в космосе", – сказал директор по коммерческому космосу в штаб-квартире NASA Фил Макалистер.

В конце декабря 2022-го администрация президента США Джо Байдена продлила работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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Наталия Медведева

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