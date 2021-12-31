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США продлят работу на МКС до 2030 года

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 22:22
США продлят работу на МКС до 2030 года - Фото
МКС (Фото: NASA)

Администрация президента США Джо Байдена продлит работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон, сообщает пресс-служба Национального аэрокосмического агентства США.

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США продлевает до 2030 года работу на МКС и сотрудничество американских астронавтов с международными партнерами в Европе (ESA, Европейское космическое агентство), Японии (JAXA, Японское агентство аэрокосмических исследований), Канаде (CSA, Канадское космическое агентство) и России (Роскосмос), чтобы продолжать исследования в этой уникальной орбитальной лаборатории.

"Международная космическая станция является маяком мирного международного научного сотрудничества и за более чем 20 лет принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества. Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года", – сказал Нельсон.

США последние 20 лет поддерживали постоянное присутствие людей на орбите.

"В уникальной лаборатории микрогравитации состоялось более 3000 исследований, которые проводили более 4200 исследователей", – говорится в сообщении NASA.

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Наталия Медведева
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космос мкс nasa
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