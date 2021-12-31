США продлят работу на МКС до 2030 года

Администрация президента США Джо Байдена продлит работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон, сообщает пресс-служба Национального аэрокосмического агентства США.

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США продлевает до 2030 года работу на МКС и сотрудничество американских астронавтов с международными партнерами в Европе (ESA, Европейское космическое агентство), Японии (JAXA, Японское агентство аэрокосмических исследований), Канаде (CSA, Канадское космическое агентство) и России (Роскосмос), чтобы продолжать исследования в этой уникальной орбитальной лаборатории.

"Международная космическая станция является маяком мирного международного научного сотрудничества и за более чем 20 лет принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества. Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года", – сказал Нельсон.

США последние 20 лет поддерживали постоянное присутствие людей на орбите.

"В уникальной лаборатории микрогравитации состоялось более 3000 исследований, которые проводили более 4200 исследователей", – говорится в сообщении NASA.

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Наталия Медведева

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