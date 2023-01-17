UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:55
Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов - Фото
Китай, коронавирус (фото - ЕРА)

Население Китая начало сокращаться в 2022 году впервые за шесть десятилетий, что стало последней вехой в усугублении демографического кризиса для второй по величине экономики мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно этим данным, в конце прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, что на 850 000 человек меньше, чем в конце 2021 года. Это первое падение с 1961 года, последнего года Великого голода при бывшем лидере Мао Цзэдуне.

Около 9,56 млн детей родились в 2022 году по сравнению с 10,62 млн годом ранее, что является самым низким показателем с 1950 года, несмотря на усилия правительства по поощрению рождаемости.

Уровень рождаемости в Китае, или число новорожденных на 1000 человек, в прошлом году снизился до 6,77, самого низкого уровня по крайней мере с 1978 года.

В общей сложности умерли 10,41 миллиона человек, что немного больше, чем примерно 10 миллионов смертей, зарегистрированных в последние годы. В прошлом месяца в Китае произошел всплеск смертности от Covid после того, как в начале декабря в стране резко отказались от подхода абсолютной нетерпимости к вирусу.

По словам Канг И, главы Национального статистического бюро КНР, основной причиной сокращения населения стало сокращение числа новорожденных.

"В основном это результат снижения желания людей иметь детей, отказа от брака и беременности, а также сокращения числа женщин детородного возраста", — сказал Кан.

По его словам, падение — хотя и начало новой тенденции — не повод для беспокойства. Он добавил, что предложение рабочей силы в стране по-прежнему превышает спрос.

Сокращение населения произошло намного быстрее, чем ожидалось ранее, и может затормозить экономический рост, снизив спрос на такие товары, как новые дома. Из-за спада китайская экономика может столкнуться с трудностями в конкуренции с американской. В этом году Китай может уступить статус самой густонаселенной страны мира Индии, пишет Bloomberg.

Читайте также: Война Путина против Украины ускоряет демографический крах России – Bloomberg

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай демография
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 