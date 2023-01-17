Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов

Население Китая начало сокращаться в 2022 году впервые за шесть десятилетий, что стало последней вехой в усугублении демографического кризиса для второй по величине экономики мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР.

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Согласно этим данным, в конце прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, что на 850 000 человек меньше, чем в конце 2021 года. Это первое падение с 1961 года, последнего года Великого голода при бывшем лидере Мао Цзэдуне.

Около 9,56 млн детей родились в 2022 году по сравнению с 10,62 млн годом ранее, что является самым низким показателем с 1950 года, несмотря на усилия правительства по поощрению рождаемости.

Уровень рождаемости в Китае, или число новорожденных на 1000 человек, в прошлом году снизился до 6,77, самого низкого уровня по крайней мере с 1978 года.

В общей сложности умерли 10,41 миллиона человек, что немного больше, чем примерно 10 миллионов смертей, зарегистрированных в последние годы. В прошлом месяца в Китае произошел всплеск смертности от Covid после того, как в начале декабря в стране резко отказались от подхода абсолютной нетерпимости к вирусу.

По словам Канг И, главы Национального статистического бюро КНР, основной причиной сокращения населения стало сокращение числа новорожденных.

"В основном это результат снижения желания людей иметь детей, отказа от брака и беременности, а также сокращения числа женщин детородного возраста", — сказал Кан.

По его словам, падение — хотя и начало новой тенденции — не повод для беспокойства. Он добавил, что предложение рабочей силы в стране по-прежнему превышает спрос.

Сокращение населения произошло намного быстрее, чем ожидалось ранее, и может затормозить экономический рост, снизив спрос на такие товары, как новые дома. Из-за спада китайская экономика может столкнуться с трудностями в конкуренции с американской. В этом году Китай может уступить статус самой густонаселенной страны мира Индии, пишет Bloomberg.

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Вадим Ребрина

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