Война Путина против Украины ускоряет демографический крах России – Bloomberg

В связи с войной России против Украины, российское население ждет историческое сокращение из-за снижения рождаемости, а экономике угрожает миграционный отток и старение рабочей силы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, российский диктатор Владимир Путин годами стремился решить демографические проблемы в России, но его вторжение в Украину привело к исторической убыли населения его страны.

В первую очередь Bloomberg пишет о десятках тысяч уничтоженных на поле боя россиянах, призыве как минимум 300 000 резервистов и бегстве сотен тысяч россиян от мобилизации за границу.

"Разрушения, вызванные войной, сочетаются с демографическим кризисом, уходящим корнями в 1990-е годы, периодом экономических трудностей после распада Советского Союза, который привел к резкому падению уровня рождаемости", – говорится в статье.

Путин планировал остановить сокращение численности населения в 2022 году, а в 2030-ом – возобновить рост. Но еще за несколько недель до объявления о мобилизации в сентябре внутренний отчет для правительства РФ назвал эти цели нереалистичными.

Если военные действия продолжатся в ближайшие месяцы, как ожидается, в следующем году в России может родиться менее 1,2 миллиона человек, что является самым низким показателем в современной истории. Общее количество смертей в России в среднем приближается к 2 миллионам в год.

Продолжение войны и мобилизации до конца следующей весны станет катастрофическим, поскольку за 12 месяцев до середины 2024 года рождаемость, вероятно, снизится до 1 миллиона.

Коэффициент рождаемости может составить 1,2 ребенка на одну женщину, что в России наблюдалось только один раз в 1999-2000 годах. Чтобы население оставалось стабильным без миграции необходим коэффициент рождаемости 2,1.

Экономика России испытывает недостаток в молодых работниках и теперь находится под угрозой стагнации или худших процессов спустя долгое время после окончания войны. Bloomberg Economics оценивает потенциальные темпы роста России в 0,5%, что на два процентных пункта ниже, чем до войны, при этом примерно четверть снижения приходится на демографические показатели.

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 17 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 65 850 военнослужащих.

По данным ВСУ, подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

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Наталія Медведєва

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