Война Путина против Украины ускоряет демографический крах России – Bloomberg
В связи с войной России против Украины, российское население ждет историческое сокращение из-за снижения рождаемости, а экономике угрожает миграционный отток и старение рабочей силы. Об этом сообщает Bloomberg.
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Как отмечается, российский диктатор Владимир Путин годами стремился решить демографические проблемы в России, но его вторжение в Украину привело к исторической убыли населения его страны.
В первую очередь Bloomberg пишет о десятках тысяч уничтоженных на поле боя россиянах, призыве как минимум 300 000 резервистов и бегстве сотен тысяч россиян от мобилизации за границу.
"Разрушения, вызванные войной, сочетаются с демографическим кризисом, уходящим корнями в 1990-е годы, периодом экономических трудностей после распада Советского Союза, который привел к резкому падению уровня рождаемости", – говорится в статье.
Путин планировал остановить сокращение численности населения в 2022 году, а в 2030-ом – возобновить рост. Но еще за несколько недель до объявления о мобилизации в сентябре внутренний отчет для правительства РФ назвал эти цели нереалистичными.
Если военные действия продолжатся в ближайшие месяцы, как ожидается, в следующем году в России может родиться менее 1,2 миллиона человек, что является самым низким показателем в современной истории. Общее количество смертей в России в среднем приближается к 2 миллионам в год.
Продолжение войны и мобилизации до конца следующей весны станет катастрофическим, поскольку за 12 месяцев до середины 2024 года рождаемость, вероятно, снизится до 1 миллиона.
Коэффициент рождаемости может составить 1,2 ребенка на одну женщину, что в России наблюдалось только один раз в 1999-2000 годах. Чтобы население оставалось стабильным без миграции необходим коэффициент рождаемости 2,1.
Экономика России испытывает недостаток в молодых работниках и теперь находится под угрозой стагнации или худших процессов спустя долгое время после окончания войны. Bloomberg Economics оценивает потенциальные темпы роста России в 0,5%, что на два процентных пункта ниже, чем до войны, при этом примерно четверть снижения приходится на демографические показатели.
- По подтвержденным данным Генерального штаба, на 17 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 65 850 военнослужащих.
- По данным ВСУ, подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
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