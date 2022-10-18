ВСУ истребили за сутки десятки единиц артиллерии, БПЛА и 530 оккупантов – потери врага

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 17 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 65 850 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны в целом вывели из строя 23 артсистемы, 11 танков и 35 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также свыше 500 человек личного состава врага, говорится в сводке.

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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 17 октября включительно:

личного состава — около 65 850 человек (+530 за прошедшие сутки);

танков — 2548 единиц (+11);

боевых бронированных машин — 5219 (+14);

артиллерийских систем — 1622 (+23);

РСЗО — 372 (+6);

средств ПВО — 188 (+1);

самолетов — 268 (-);

вертолетов — 242 (-);

автотехники и автоцистерн — 3985 (+16);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1276 (+35);

спецтехники — ​​144 (-);

крылатых ракет — 318 (+2).

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Євген Пилипенко

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