ВСУ истребили за сутки десятки единиц артиллерии, БПЛА и 530 оккупантов – потери врага
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 17 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 65 850 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны в целом вывели из строя 23 артсистемы, 11 танков и 35 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также свыше 500 человек личного состава врага, говорится в сводке.
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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 17 октября включительно:
личного состава — около 65 850 человек (+530 за прошедшие сутки);
танков — 2548 единиц (+11);
боевых бронированных машин — 5219 (+14);
артиллерийских систем — 1622 (+23);
РСЗО — 372 (+6);
средств ПВО — 188 (+1);
самолетов — 268 (-);
вертолетов — 242 (-);
автотехники и автоцистерн — 3985 (+16);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1276 (+35);
спецтехники — 144 (-);
крылатых ракет — 318 (+2).
- Вечером 17 октября в Краснодарском крае РФ на многоэтажку упал Су-34.
- Утром 18 октября в Николаеве, Харькове, Житомире, Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы.
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