НАТО изменило военную стратегию из-за России

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий Альянс намерен изменить свою военную стратегию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Столтенберг рассказал, что это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны России.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для Альянса", - сообщил генсек.

Он рассказал, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности, а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что основной силой НАТО является способность измениться при необходимости.