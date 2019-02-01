НАТО поддержал приостановку США действия ракетного договора

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Страны НАТО поддерживают приостановку Соединенными Штатами своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, основного политического органа НАТО, в который входят представители всех государств-членов альянса, передает Deutsche Welle.

Государства-члены Североатлантического альянса сожалеют, что РФ отказалась предпринять какие-либо шаги по возвращению к выполнению договора.

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2 февраля начинается шестимесячный срок, по истечении которого США прекратят быть участником ДРСМД. Если Москва за это время не уничтожит системы 9М729 так, чтобы это можно было проверить, то, согласно заявлению НАТО, Россия будет нести единоличную ответственность за окончание окончание договора.

ДРСМД был подписан в 1987 году и фиксировал отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней.