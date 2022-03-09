НАТО предостерегает Россию от атак на линии снабжения Украины оружием

Генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины из стран-союзников, которые поддерживают ее в противостоянии оккупантам оружием, боеприпасами и экипировкой. По словам координатора Альянса в интервью CBC News, такое нападение приведет к опасной эскалации, так как НАТО задействует пункт договора о коллективной защите.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оружие, поступающее с Запада для Украины, выгружается в приграничных странах вроде Польши и затем отправляется по суше к адресату. На сайте канадского телеканала пишут, что в разведсообществе США опасаются, что РФ может попытаться перекрыть этот поток либо авиа-, либо ракетными, либо артиллерийскими ударами.

Столтенберг сказал, что существует четкое различие между линиями поставок внутри Украины и теми, которые работают за ее пределами.

Читайте также: Данилов – Западу: Дайте нам ПВО и самолеты, мы сами закроем свое небо

"В Украине идет война, и, конечно, линии снабжения внутри Украины могут быть атакованы. Нападение на территорию НАТО, на силы НАТО, возможности НАТО, – это было бы нападением на НАТО и привело бы к срабатыванию статьи 5", – подчеркнул он.

Статья 5 – положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена Альянса является нападением на все 30 стран-членов. По его мнению, президент оккупантов Владимир Путин "знает об этом".

"Мы сейчас устраняем все основания для каких-либо просчетов или недопонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", – снова повторил Столтенберг.

Вчера Столтенберг заявил, что "задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины".

НАТО как блок отказывается принимать участие в защите Украины от полномасштабного вторжения России: отдельные страны-члены дают оружие для ВСУ и другое снабжение.

Альянс пока не намерен создавать бесполетную зону над Украиной, боясь прямого конфликта со страной-оккупантом.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.