НАТО усилит свои позиции в Ла-Манше из-за российской угрозы

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НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовой отразить угрозу из России. Соответствующие положения содержатся в договоренности, подписанной 7 ноября, главами военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств-членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM).

Этот комитет был создан во времена холодной войны в структуре Главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш для того, чтобы гарантировать безопасность путей снабжения европейских союзников со стороны США.

В заявлении отмечается, что за прошедшие годы стратегическая ситуация в Европе изменилась. Отдельные государства и негосударственные актеры все чаще ставят существующий международный порядок перед новыми вызовами.

"Их действия направлены на то, чтобы ослабить взаимную поддержку наших демократических обществ", - говорится в документе.