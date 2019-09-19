Генерал США: НАТО теряет преимущество перед Россией - что делать

Генерал Джозеф Данфорд (Фото: EPA)

В условиях, когда Россия наращивает военную силу, НАТО должен сделать все, чтобы каждое решение, принимаемое альянсом сейчас и в будущем, основывалось на стратегии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает Голос Америки.

Подводя итоги дискуссии на заседании Военного комитета НАТО в Словении, Данфорд заявил, что альянс теряет преимущество над Россией.

"Россия - конкурент, и преимущество НАТО над восстанавливающейся Россией сократилось", - заявил генерал.

Данфорд отметил, что главы оборонных ведомств понимают это, и поэтому альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Ситуация во многом похожа на положение в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", - сказал Данфорд.

В Украине 31 октября состоится заседание Североатлантического совета.

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