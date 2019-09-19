Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Генерал США: НАТО теряет преимущество перед Россией - что делать

Генерал США: НАТО теряет преимущество перед Россией - что делать - Фото
Генерал Джозеф Данфорд (Фото: EPA)
19.09.2019, 22:35

По мнению Данфорда, альянсу необходима четко продуманная стратегия действий

В условиях, когда Россия наращивает военную силу, НАТО должен сделать все, чтобы каждое решение, принимаемое альянсом сейчас и в будущем, основывалось на стратегии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает Голос Америки.

Подводя итоги дискуссии на заседании Военного комитета НАТО в Словении, Данфорд заявил, что альянс теряет преимущество над Россией.

"Россия - конкурент, и преимущество НАТО над восстанавливающейся Россией сократилось", - заявил генерал.

Данфорд отметил, что главы оборонных ведомств понимают это, и поэтому альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Ситуация во многом похожа на положение в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", - сказал Данфорд.

Читайте также: Тейлор: НАТО не хочет членов, что усилят противостояние с Россией 

Напишите нам
Джозеф Данфорд нато
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 