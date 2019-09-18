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В Киеве соберется на заседание Совет НАТО: названа дата

В Киеве соберется на заседание Совет НАТО: названа дата - Фото
Фото: ЕРА
18.09.2019, 21:44

В заседании примет участие президент

В Украине этой осенью состоится заседание Североатлантического совета. Стала известна дата - 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Евросоюзом, пишет Интерфакс-Украина.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил он.

  • В Североатлантический совет (North Atlantic Council) входят представители всех 29 государств-членов НАТО. Председательствует на его заседаниях генеральный секретарь Альянса.
  • Ранее сообщалось, что Совет отложил свой визит в Украину.

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