Североатлантический совет НАТО отложил визит в Украину

Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Североатлантический совет НАТО перенес запланирован на июль визит в Украину на осень. Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Радио Свобода.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами они решили перенести приезд на более позднюю дату. Скорее всего, это произойдет в октябре", - отметила вицепремьер, уточнив, что окончательной даты пока нет.

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

Североатлантический совет (North Atlantic Council) - основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран-членов альянса.

27 июня сообщалось, что Украина планирует со временем присоединиться ко всем операциям и миссиям Альянса.