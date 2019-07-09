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09.07.2019, 16:10

Североатлантический совет НАТО отложил визит в Украину

Североатлантический совет НАТО отложил визит в Украину - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Делегация должна была приехать 9-10 июля

Североатлантический совет НАТО перенес запланирован на июль визит в Украину на осень. Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Радио Свобода.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами они решили перенести приезд на более позднюю дату. Скорее всего, это произойдет в октябре", - отметила вицепремьер, уточнив, что окончательной даты пока нет.

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

Североатлантический совет (North Atlantic Council) - основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран-членов альянса.

27 июня сообщалось, что Украина планирует со временем присоединиться ко всем операциям и миссиям Альянса. 

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Теги: нато, Іванна Климпуш-Цинцадзе
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