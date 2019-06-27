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27.06.2019, 19:35

Украина хочет присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО

Украина хочет присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО - Фото
Фото: depositphotos.com

Со временем Украина планирует участвовать во всех миссиях НАТО, заявил замглавы Минобороны

Украина и дальше будет надежным партнером НАТО, а также планирует со временем присоединиться ко всем операциям и миссиям Альянса. Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время визита в Брюссель, передает пресс-служба Минобороны.

Там проходит заседание совета Альянса миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Петренко, как сообщается, встретился в многостороннем формате с министрами обороны Британии, Литвы, Польши, представителями оборонных ведомств США, Канады.

Ранее сегодня сообщалось, что Североатлантический альянс впервые в истории разработал космическую стратегию.

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Теги: ВСУ, нато, минобороны
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