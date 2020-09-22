Назвал Си Цзиньпиня клоуном. В Китае бизнесмену дали 18 лет тюрьмы якобы "за коррупцию"

Предприниматель Жэнь Чжицян, обозвавший китайского правителя, был лишен свободы за "серьезные нарушения закона"

Китайского бизнесмена и бывшего руководителя строительной госкомпании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам лишения и свободы и оштрафовали на 4,2 млн юаней (около 17,5 млн грн — ред.). Официальной причиной тюремного заключения стало обвинение в коррупции, пишет The Guardian.

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В начале этого года Жэнь обозвал председателя КНР Си Цзиньпиня "клоуном" из-за того, как тот "справился со вспышкой коронавируса". После этого, в марте бизнесмен пропал, а в апреле ему предъявили обвинение в коррупции и завели уголовное дело "за серьезные нарушения дисциплины и закона".

В приговоре суда написали, что мужчина "добровольно и правдиво признал все свои преступления" и не будет обжаловать решение.

Примечательно, что в 2016 году Жэнь уже привлекался к ответственности за критику властей Китая, но тогда он отделался годовым испытательным сроком.

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Дарья Мостовая

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