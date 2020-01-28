Си Цзиньпин назвал "дьяволом" новый коронавирус в Китае

Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин обсудил с руководством Всемирной организации здравоохранения новый коронавирус, вызывающий пневмонию, назвав его "дьяволом". Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин обсуждал с представителем ВОЗ Тедросом Адханом Гебреусом способы защиты китайцев и иностранцев в районах, которые были затронуты вирусом, а также "возможные альтернативы" эвакуации.

"Вирус - это дьявол, и мы не можем позволить дьяволу спрятаться", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин добавил, что он считает, что ВОЗ и международное сообщество "дадут спокойную, объективную и рациональную оценку вируса".

"Китай уверен в своей победе в борьбе с вирусом", - резюмировал председатель КНР.

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