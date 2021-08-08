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Называл COVID-19 мошенничеством. В США умер от коронавируса радиоведущий-антивакцинатор

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 23:43
Называл COVID-19 мошенничеством. В США умер от коронавируса радиоведущий-антивакцинатор - Фото
Дик Фаррел (Скриншот видео Dick Farrel Show/Youtube)

В США умер от COVID-19 известный радиоведущий-антивакцинатор из Флориды Дик Фаррел. Об этом сообщает The Guardian.

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Фаррел придерживался правых взглядов, был ярым сторонником Дональда Трампа и считался одним из основоположников стиля "шоковый разговор" (shock talk).

Он называл COVID-19 "мошенничеством", а главного санврача США Энтони Фаучи – "помешанным лжецом", вступившим в сговор с "безбашенными тупицами". 

Еще в июне Фаррел призывал всех отказаться от вакцинации.

65-летний радиоведущий изменил свое мнение, когда сам заразился коронавирусом и был госпитализирован. Из больницы он попросил вакцинироваться свою близкую подругу Эми Ли Хэйр (тоже противницу вакцин), сожалел, что сам не привился, и сказал, что "этот вирус – не шутка".

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Наталия Медведева
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коронавирус антивакцинаторы
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