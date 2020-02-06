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Называл подростка "милым". Шотландский министр ушел в отставку

Называл подростка "милым". Шотландский министр ушел в отставку - Фото
Съезд национальной партии Шотландии, Дерек Маккей крайний справа (Фото: Robert Perry/EPA-EFE)
06.02.2020, 13:17

Дерек Маккей признал свою вину и извинился перед подростком и его сеьмей за скандальную переписку

Министр финансов Шотландии 42-летний Дерек Маккей подал в отставку после того, как стало известно, что он переписывался с 16-летним подростком, в частности, называв его в переписке "милым". Об этом пишет ВВС.

Переписка длилась около полугода, последнее сообщение было отправлено на этой неделе. Издание The Scottish Sun обнародовало сотни сообщений, где, в частности, министр называет подростка "милым" и делает комплименты его новой прическе. Кроме того, Маккей пригласил подростка на ужин и парламентское мероприятие в качестве гостя. Подросток дал понять, что ему 16 лет, и писал Маккею, чтобы он "не пытался ничего предпринимать".

Маккей признал, что "вел себя глупо", взял на себя полную ответственность и извинился перед подростком и его семьей.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен приняла отставку Маккея, добавив, что он внес значительный вклад в работу правительства.

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