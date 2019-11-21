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NBC: Трамп провел тайный ужин с Цукербергом

NBC: Трамп провел тайный ужин с Цукербергом - Фото
Марк Цукерберг (фото - ЕРА)
21.11.2019, 20:04

Что обсуждалось - неизвестно, а Белый дом ничего не комментирует

Президент Дональд Трамп в октябре организовал тайный ужин с руководителем Facebook Марком Цукербергом, сообщает NBCNews.  

На встрече в Белом доме также присутствовал член правления Facebook Питер Тиль. 

Ужин состоялся во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он рассказывал Конгрессу о новой криптовалюте Libra.

Издание отмечает, что неясно, почему встреча не была обнародована, а также неизвестно, что обсуждали Трамп, Цукерберг и Тиль. 

Белый дом от комментариев отказался. По данным NBC, Тиль, один из семи членов правления Facebook, является крупным донором кампании Трампа.

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