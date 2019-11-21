NBC: Трамп провел тайный ужин с Цукербергом

Марк Цукерберг (фото - ЕРА)

Президент Дональд Трамп в октябре организовал тайный ужин с руководителем Facebook Марком Цукербергом, сообщает NBCNews.

На встрече в Белом доме также присутствовал член правления Facebook Питер Тиль.

Ужин состоялся во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он рассказывал Конгрессу о новой криптовалюте Libra.

Издание отмечает, что неясно, почему встреча не была обнародована, а также неизвестно, что обсуждали Трамп, Цукерберг и Тиль.

Белый дом от комментариев отказался. По данным NBC, Тиль, один из семи членов правления Facebook, является крупным донором кампании Трампа.

В октябре Цукерберг шесть часов выступал перед финансовым комитетом Конгресса США, но не смог убедить его в необходимости запуска криптовалюты Libra.

Читайте также: Импичмент Трампа. Госсекретарь Помпео задумался об отставке - СМИ