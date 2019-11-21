NBC: Трамп провел тайный ужин с Цукербергом

Президент Дональд Трамп в октябре организовал тайный ужин с руководителем Facebook Марком Цукербергом, сообщает NBCNews.
На встрече в Белом доме также присутствовал член правления Facebook Питер Тиль.
Ужин состоялся во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он рассказывал Конгрессу о новой криптовалюте Libra.
Издание отмечает, что неясно, почему встреча не была обнародована, а также неизвестно, что обсуждали Трамп, Цукерберг и Тиль.
Белый дом от комментариев отказался. По данным NBC, Тиль, один из семи членов правления Facebook, является крупным донором кампании Трампа.
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