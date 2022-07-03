"Не дам Путину забрать Чехова". Министр из Германии против бойкота русской культуры

Бойкотировать русскую культуру неправильно, например, нельзя позволять российскому диктатору Владимиру Путину забирать творчество писателя Антона Чехова. Об этом в интервью Аugsburger Аllgemeine заявила министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот.

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Она назвала "ядом для демократии" российскую пропаганду, но считает "совершенно неправильным бойкот всего, что составляет русскую культуру".

"Существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот – это совершенно неправильно, потому что зачастую российские деятели культуры пытаются сохранить последние свободы", – сказала она.

По мнению Рот, существует "великая русская культура, будь то музыка, литература, Чехов".

"Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" – сказала она.

Рот также отметила, что "люди в Украине чувствуют себя европейцами", борются за свободу и за демократические права, которые в Европе считают само собой разумеющимися.

Рот первой из правительства Германии посетила Украину после широкомасштабного вторжения РФ, она приехала в Одессу в начале июня. Она также выступала за защиту украинских деятелей культуры, которые получили убежище в ФРГ.

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Марк Сировой

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