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"Не хотим пропаганды Путина". Властей РФ не будет на конференции по безопасности в Мюнхене

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 14:11
Владимир Путин (Фото: EPA)

Организаторы Мюнхенской международной конференции по безопасности не пригласили в этом году представителей российских властей, так как не хотят предоставлять трибуну авторитетного международного форума для пропаганды российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу MDR заявил глава конференции Кристоф Хойсген, сообщает DW.

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"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", – пояснил Хойсген.

По его словам, вместо правительственных чиновников от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в том числе Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Хойсген, который ранее занимал должность советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, выступил в защиту поддержки, которую Германия оказывает Украине.

"Путин ясно заявил, что он в конечном счете стремится к воссозданию Советского Союза. Если российский президент добьется успеха в Украине, то он в конце концов вторгнется и в страны Балтии. Поскольку данные страны являются членами НАТО, это напрямую затронет Германию, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", – сказал Хойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности открывается 17 февраля.

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Вадим Ребрина
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Гарри Каспаров владимир путин Мюнхен Михаил Ходорковский Кристоф Хойсген
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