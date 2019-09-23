Небо стало красным. В Индонезии бушуют лесные пожары: видео

Пожар в Индонезии (Фото: скриншот видео twitter.com/tobangaado)

В Индонезии в провинции Джамби из-за масштабных лесных пожаров покраснело небо. Об этом сообщает ВВС.

"Это не Марс. Это Джамби", - написал один из пользователей в Twitter.

В Индонезийском метеорологическом агентстве информируют, что на спутниковых снимках обнаружены многочисленные горячие точки и распространение густого дыма вблизи Джамби. Отмечается, что подобные пожары происходят в стране практически ежегодно, но этом году задымление особенно сильное.

По данным нацагентства по борьбе с бедствиями в Индонезии, за первые восемь месяцев 2019 года было выжжено более 328 000 гектаров земли.

Сообщается, что часть вины лежит на сельско-хозяйственных компаниях (как крупных, так и мелких), которые используют технику рубки и поджога для очистки земель под плантации, где выращивают деревья для производства пальмового масла, целлюлозы и бумаги.

Отмечается, что это самый простой для фермеров способ очистить землю, который также помогает им избавиться от болезней и паразитов, которые могут повредить урожай. Однако эти пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на лесные районы, находящиеся под охраной.

Читайте также: Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото