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Недалеко от Помпей нашли церемониальную колесницу I века нашей эры: фото

27.02.2021, 21:31
Недалеко от Помпей нашли церемониальную колесницу I века нашей эры: фото - Фото
Фото: EPA

Итальянские археологи недалеко от древнеримского города Помпеи обнаружили церемониальную колесницу. Ее извлечение заняло несколько недель, пишет BBC.

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Четырехколесный экипаж нашли возле конюшни, где в 2018 году обнаружили останки трех лошадей .

Эксперты полагают, что повозка, вероятно, использовалась в ходе публичных торжеств и парадов. Находка описана как "исключительная" и "в отличном состоянии сохранности".

Помпеи, пострадавшие от извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, – это настоящая археологическая сокровищница. Город был буквально похоронен под толстым слоем вулканического пепла. Именно поэтому так хорошо сохранились многие его артефакты.

Колесница была найдена на старой вилле в городке Чивита-Джулиана, к северу от стен древнего города.

Находка описывается как церемониальная колесница с "железными деталями, красивыми бронзовыми и оловянными украшениями", а также с веревками и цветочными украшениями, которые остались "почти нетронутыми".

Археологи говорят, что попытки безопасно высвободить колесницу заняли несколько недель. Впервые ее обнаружили во время раскопок 7 января.

Операция проводилась в сотрудничестве с местной прокуратурой из-за попыток разграбить объекты.

"Это исключительное открытие, которое продвигает наше понимание древнего мира", – заявил директор археологического парка Массимо Осанна. По его словам, некоторые богатые украшения колесницы намекают на то, что она использовалась для общественных праздников, включая, возможно, свадебные церемонии.

Недавно международная группа ученых-археологов провела радиоуглеродное датирование мощей Святого Иакова, которые уже 1500 лет хранятся в римской церкви Санти-Апостоли, и пришла к выводу, что на самом деле останки принадлежат совсем другому человеку.

Вадим Ребрина
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древний Рим италия археология
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