Немецкий Ганновер запретил использование горячей воды в общественных зданиях

Немецкий город Ганновер запретил использование горячей воды в общественных зданиях и ввел меры по экономии отопления на фоне газового кризиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэрию Ганновера.

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Это первый город в Германии, в котором горячая вода будет недоступной в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах.

Город также снизит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.

"Наша цель — сократить потребление энергии на 15%. Это ответ на надвигающуюся нехватку газа, которая является большой проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер", – сказал мэр Белит Онай.

"Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней", — добавил он.

После объявления о дальнейшем ограничении поставок российского газа в Германию министр экономики Роберт Хабек подчеркнул серьезность ситуации и призвал немцев к единству и снижению потребления газа.

27 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил о первых результатах экономии потребления газа: частным домохозяйствам и промышленным предприятиям удалось сократить потребление от 5% до 7% в летний период.

Издание Handelsblatt со ссылкой на оценку ведущих экономических институтов сообщило, что Германии, скорее всего, не грозит дефицит газа этой зимой при сохранении поставок российского газа по трубопроводу Северный поток-1 на уровне 20%.

Вадим Ребрина

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