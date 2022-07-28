Немецкий Ганновер запретил использование горячей воды в общественных зданиях
Немецкий город Ганновер запретил использование горячей воды в общественных зданиях и ввел меры по экономии отопления на фоне газового кризиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэрию Ганновера.
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Это первый город в Германии, в котором горячая вода будет недоступной в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах.
Город также снизит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.
"Наша цель — сократить потребление энергии на 15%. Это ответ на надвигающуюся нехватку газа, которая является большой проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер", – сказал мэр Белит Онай.
"Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней", — добавил он.
- После объявления о дальнейшем ограничении поставок российского газа в Германию министр экономики Роберт Хабек подчеркнул серьезность ситуации и призвал немцев к единству и снижению потребления газа.
- 27 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил о первых результатах экономии потребления газа: частным домохозяйствам и промышленным предприятиям удалось сократить потребление от 5% до 7% в летний период.
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