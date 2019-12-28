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Несмотря на выигрыш $1,3 млн, шеф-повар работал на Рождество

Несмотря на выигрыш $1,3 млн, шеф-повар работал на Рождество - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.12.2019, 09:06

Свой выигрыш Дидзис Пирагс назвал "лучшей мечтой, которая стала реальностью в рождественское время"

Несмотря на выигрыш 1 млн фунтов ($1,3 млн, - ред.) в лотерею, шеф-повар, 36-летний гражданин Латвии Дидзис Пирагс, отработал смену на Рождество в британском пабе. Об этом сообщает Би-би-си.

Свой выигрыш Пирагс назвал "лучшей мечтой, которая стала реальностью в рождественское время".

Мужчина переехал в Британию девять лет назад.

Он рассказал, что проводил обеденный перерыв 21 декабря в пабе Phantom Winger в Броутоне вместе с сыном, который живет с ним в комнате над помещением паба, когда решил сыграть в онлайн-игру в национальную лотерею.

По его словам, он решил все-таки работать на Рождество, несмотря на крупный выигрыш. "Мне все же нужно закончить свои смены", - добавил мужчина.

После выигрыша Пирагс купил дом с четырьмя спальнями, а сыну - наушники в качестве дополнительного рождественского подарка.

Он привык работать 60 часов в неделю в пабе, но теперь хочет больше времени со своим сыном.

  • 4 ноября, житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею $7,3 млн.
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лотерея рождество Дидзис Пирагс
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