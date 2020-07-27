Нет хот-догам и вредной еде: в Британии решили объявить войну нездоровой пище

По мнению правительства, это должно снизить общий процент ожирения у британцев и уменьшить риски получить осложнения при коронавирусе

В правительстве Великобритании решили объявить войну ожирению нации. Власти разработали специальную программу, в рамках которой будут запрещаться рекламные акции "нездоровой" еды, а в магазинах будут действовать ограничения на продажу продуктов с высоким содержанием жира и сахара, сообщает ВВС.

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В частности, по всей стране уже запретили рекламировать хот-доги, пиццу и прочую "вредную" пищу до 21:00 часов включительно, и сейчас решается вопрос о полном запрете такой рекламы. Кроме того, все кафе и рестораны должны будут указывать в меню калорийность готовых блюд, а в скором времени - и сколько калорий содержится в алкогольных напитках.

Дополнительно власти планируют ввести налоги на продукты с повышенным содержанием сахара и жира, а также ограничить их продажу в супермаркетах.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, такие меры не только помогут успешнее бороться с ожирением у британцев, но и "снизят риски для здоровья в плане заболеваемости коронавирусом".

Согласно статистике Великобритании сейчас среди пациентов отделений интенсивной терапии около 8% из них имеют лишний вес, что может свидетельствовать о пагубном влиянии ожирения на заражение COVID-19 и развитие сопутствующих осложнений.

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Дарья Мостовая

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