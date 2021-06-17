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"Нет желающих". Словакия отказывается от Sputnik V, остатки попробуют продать или подарить

17.06.2021, 20:42
Флаконы из-под вакцины Спутник V (фото — ЕРА)

Словакии придется отказаться от вакцинации от коронавируса непризнанным в Евросоюзе и ВОЗ российским Sputnik V – слишком мало желающих, а срок годности препарата подходит к концу. Об этом сообщает Novinky со ссылкой на словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварски.

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Как отмечается, 30 июня в стране завершат регистрацию желающих вакцинироваться "Спутником", поскольку интерес словаков к российской прививке "ниже, чем ожидалось".

Сообщается, что срок годности первых 100 000 ампул истекает в конце июля. Всего Словакия закупила 200 000 доз российской вакцины.

По словам Ленгварски, Словакия попытается продать неиспользованные вакцины или передать их другим странам.

"У меня есть предварительное согласие правительства, и оно должно быть официально утверждено на следующей неделе", – сказал министр, добавив, что российская вакцина в основном интересует страны Западных Балкан.

По данным министра здравоохранения, сейчас первую дозу Sputnik V ожидают 5 898 словаков, из которых наибольший интерес проявляют люди в возрасте от 40 до 44 лет. Всего на вакцинацию российским препаратом записалось около 10 000 человек.

В целом в Словакии прививки от COVID-19 получили 1,9 млн человек, из которых 1,2 млн прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

  • Словакия импортировала российскую вакцину в начале марта. Это спровоцировало правительственный кризис в стране: в отставку подали министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович.
Наталия Медведева
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