New-York Times выяснила, кто может стать новым главой Пентагона

Джим Уэбб (фото - ЕРА)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джима Уэбба, бывшего сенатора-демократа и министра военно-морского флота эпохи Рональда Рейгана, на пост министра обороны США. Об этом сообщает The New-York Times со ссылкой на трех неназванных официальных лиц.

Издание отмечает, что Уэбб – откровенный противник войны в Ираке.

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По словам источников, представители вице-президента Майкла Пенса и исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвени уже контактировали с Уэббом по этому вопросу.

Джеймс Мэттис покинул пост 31 декабря после решения президента США о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны.