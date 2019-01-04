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04.01.2019, 19:01

New-York Times выяснила, кто может стать новым главой Пентагона

New-York Times выяснила, кто может стать новым главой Пентагона - Фото
Джим Уэбб (фото - ЕРА)

Фаворит Белого дома выступает против военных действий в Ираке

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру Джима Уэбба, бывшего сенатора-демократа и министра военно-морского флота эпохи Рональда Рейгана, на пост министра обороны США. Об этом сообщает The New-York Times со ссылкой на трех неназванных официальных лиц.

Издание отмечает, что Уэбб – откровенный противник войны в Ираке.

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По словам источников, представители вице-президента Майкла Пенса и исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвени уже контактировали с Уэббом по этому вопросу.

Джеймс Мэттис покинул пост 31 декабря после решения президента США о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны. 

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Теги: пентагон, США, джеймс мэттис, министр обороны, джим уэбб
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