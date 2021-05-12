Независимая группа экспертов раскритиковала ВОЗ и страны мира за реакцию на COVID – отчет

Независимая группа по обеспечению готовности к пандемии, созданная Всемирной организацией здравоохранения, выпустила отчет, в котором заявила, что совместная реакция ВОЗ и правительств всего мира была "токсичным коктейлем". Об этом сообщает BBC.

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Цель отчета – найти ответ на вопрос, почему вирус убил более 3,3 млн человек.

"Ситуацию, в которой мы находимся сегодня, можно было предотвратить. Это связано с множеством неудач, пробелов и задержек в готовности и реагировании", – заявила сопредседатель группы Эллен Джонсон-Серлиф, бывший президент Либерии.

В отчете говорится, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям должен был объявить вспышку в Китае международной чрезвычайной ситуацией на неделю раньше, чем это было сделано.

Месяц, последовавший за заявлением ВОЗ, был "потерян", поскольку страны не приняли соответствующих мер, чтобы остановить распространение вируса.

Европа и США, по словам экспертов, не ограничивали поездки в феврале 2020 года и начали действовать только тогда, когда столкнулись с кризисом в медицинской системе.

В докладе говорится, что когда страны должны были готовить свои системы здравоохранения к наплыву пациентов с COVID-19, большинство из них ввязались в борьбу за средства защиты и лекарства.

Чтобы предотвратить еще одну катастрофическую пандемию, в отчете предлагаются ключевые реформы:

- ВОЗ должна создать глобальный совет по угрозам здоровью, наделенный полномочиями привлекать государства-члены к ответственности.

- Должна существовать система эпиднадзора за заболеваниями, информация должна публиковаться без одобрения заинтересованных стран.

- Вакцины должны быть определены как общественное благо, должен существовать механизм финансирования борьбы с пандемией.

Сопредседатель группы и бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк сказала, что "крайне важно иметь наделенную полномочиями ВОЗ".

"Если бы ограничения на поездки были введены быстрее и шире, опять же, это было бы серьезным препятствием для быстрой передачи болезни, и это актуально и сегодня", – добавила она.

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Вадим Ребрина

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