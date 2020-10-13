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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на свой парламент

13.10.2020, 22:01
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на свой парламент - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

24 августа норвежский парламент сообщил, что его почтовые системы были взломаны

За кибератакой на парламент Норвегии, которая состоялась в августе, стоит Российская Федерация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Норвегии.

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24 августа норвежский парламент сообщил, что его почтовые системы были взломаны.

"На основании информации, имеющейся у правительства, мы считаем, что Россия несет ответственность за эту деятельность", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что "это очень серьезный инцидент, затрагивающий наши самые важные демократические институты".

Сейчас норвежская служба национальной безопасности и разведка работают над решением ситуации.

В МИД напомнили, что в превентивных усилиях по обеспечению безопасности должны участвовать предприятия, организации и частные лица.

В августе 2020 г Норвегия выслала российского дипломата, который встречался с завербованным норвежцем. 

Вадим Ребрина
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